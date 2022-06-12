Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan Tukur Mamu, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerle hükümet arasında yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Mamu, 28 Mart'taki tren saldırısında kaçırılanlardan 5 erkek ve 6 kadının serbest bırakıldığını kaydetti.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

170 kişi kurtarılırken, 146 kişi kayıptı

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 46 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, saldırının ardından 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.