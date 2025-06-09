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Dünya
AA 09.06.2025 05:06

Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze için Kahire'de buluşacak

Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için gelecek hafta Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında barışçıl bir gösteri düzenlemeyi planlayan yüzlerce uluslararası aktivist, "Küresel Gazze Yürüyüşü" için Mısır'ın başkenti Kahire'de buluşacak.

Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze için Kahire'de buluşacak
[Fotograf: AA]

Sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde 32 ülkeden binlerce aktivist, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nda gösteri yapmayı planlıyor.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı, ertesi gün Gazze sınırındaki Ariş kentine gitmeyi ve buradan da 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Gösteriyi organize eden ana koalisyon, Filistin davasına verilen desteğin uluslararası alanda giderek güçlendiğini belirterek, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'nın birçok ülkesi ile Arap ve Asya ülkelerinde temsilcilerinin bulunduğunu aktardı.

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