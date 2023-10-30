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Dünya
TRT Haber 30.10.2023 09:12

Dünyada sembol binalar Türk bayrağıyla donatıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla birçok ülke, sembolik binalarına ve meydanlarına Türk Bayrağı yansıttı.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta alışveriş merkezi binasında dev Türk Bayrağının yansıması yer aldı.

Bağdat’taki en büyük AVM'ye Cumhuriyet’in 100. yılına özel Türk bayrağı yansıtıldı
Bağdat’taki en büyük AVM'ye Cumhuriyet’in 100. yılına özel Türk bayrağı yansıtıldı

Katar'ın sembolik binaları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renge büründü.

Türk bayraklarının üzerinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı", "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kibele Meydanı kırmızı beyaz

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı, Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı
Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

Dijital ilan kamyonları ve panolar donatıldı

ABD'nin New York kentinde, dijital ilan kamyonları Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan kamyonlar gün boyu tur attı.

Times Meydanı'ndaki panolarda Türk Bayrağı ve Atatürk'ün görselleri yer aldı.

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Cumhuriyetin 100. yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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