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Dünya
AA 30.10.2023 09:05

Gazze'ye İsrail saldırıları gece boyunca devam etti

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.

Gazze'ye İsrail saldırıları gece boyunca devam etti
[Fotograf: Reuters]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Savaş uçaklarının yoğun bombardımanının yanı sıra Beyt Lahye ve Cebalya'nın doğu kesimleri topçu atışlarına maruz kaldı.

Gazze'nin kuzeybatısındaki Cela ve Nas mahallelerine birçok hava saldırısı düzenlenirken, kentin orta kesimlerindeki Megazi ve Han Yunus'un doğusu top mermilerinin hedefi oldu.

Han Yunus'ta Ebu Siydu ailesinin evi, Mısır sınırındaki Rafah'ın doğusu ve batısındaki iki ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bunlara ilişkin sayı verilmedi.

Ayrıca, Gazze'deki Kudüs Hastanesi ve kentteki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresine yönelik bombardımanlar nedeniyle hastanelerde hasar meydana geldi.

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