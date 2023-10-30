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Dünya
TRT Haber 30.10.2023 08:24

Şoygu'dan Batı eleştirisi: Batı, Ukrayna savaşını Asya Pasifik'e yaymak istiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı'nın, Ukrayna savaşını Asya-Pasifik bölgesine yaymak istediğini söyledi. Silahlanma yarışı konusunda da uyarılarda bulundu.

Şoygu'dan Batı eleştirisi: Batı, Ukrayna savaşını Asya Pasifik'e yaymak istiyor
[Fotograf: Reuters]

Çin'in başkenti Pekin'de Xiangshan askeri forum düzenlendi.

Forumda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Batı'ya tepki gösterdi. Batı'yı, "Ukrayna savaşını Asya Pasifik bölgesine yaymak istiyor" diyerek suçladı.

Rus Bakan, NATO'nun bölgede düzenlediği askeri tatbikatların sıklığının ve büyüklüğünün arttığını hatırlattı, "Batı, Asya-Pasifik’te silahlanma yarışı içerisinde" uyarısında bulundu.

Şoygu ABD'nin, Çin ve Rusya’yı caydırmak için Japonya ve Güney Kore'yle füze fırlatma konusunda bilgi paylaştığını da öne sürdü.

Washington’ın, iklim krizi ve doğal afetleri, insani müdahale bahanesiyle kullandığını savundu.

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