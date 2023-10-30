Şoygu'dan Batı eleştirisi: Batı, Ukrayna savaşını Asya Pasifik'e yaymak istiyor

Çin'in başkenti Pekin'de Xiangshan askeri forum düzenlendi.

Forumda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Batı'ya tepki gösterdi. Batı'yı, "Ukrayna savaşını Asya Pasifik bölgesine yaymak istiyor" diyerek suçladı.

Rus Bakan, NATO'nun bölgede düzenlediği askeri tatbikatların sıklığının ve büyüklüğünün arttığını hatırlattı, "Batı, Asya-Pasifik’te silahlanma yarışı içerisinde" uyarısında bulundu.

Şoygu ABD'nin, Çin ve Rusya’yı caydırmak için Japonya ve Güney Kore'yle füze fırlatma konusunda bilgi paylaştığını da öne sürdü.

Washington’ın, iklim krizi ve doğal afetleri, insani müdahale bahanesiyle kullandığını savundu.