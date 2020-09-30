Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını etkisini sürdürüyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 34 milyon 20 bin 311'e ulaştı.

ABD'de vaka sayısı 7,5 milyona dayandı

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 420 bin 300 kişi COVID-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 287 bin 238), Brezilya (4 milyon 787 bin 637), Rusya (1 milyon 176 bin 286), Kolombiya (824 bin 42), Peru (811 bin 768), İspanya (769 bin 188), Meksika (738 bin 163), Arjantin (736 bin 609), Güney Afrika (672 bin 572) ve Fransa (550 bin 690) oldu. Türkiye'de de vaka sayısı 318 bin 663'e ulaştı.

Dünyada 1 milyon 15 bin 380 kişi öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 15 bin 380 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19'a yakalanan 25 milyon 267 bin 863 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 737 bin 68 aktif vaka bulunuyor.

İşte ülkelerin koronavirüs vakaları ve ölümlerine ilişkin paylaştığı son rakamlar:

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada COVID-19 vaka sayısının 11 bin 16 artarak 769 bin 188'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısının son 24 saatte 177 artarak, 31 bin 791'e çıktığı kaydedildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı COVID-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 825 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1971 olurken, vaka sayısı da 75 bin 542'ye çıktı.

Mevcut durumda Portekiz'de tespit edilmiş 25 bin 41 aktif COVID-19 vakası bulunuyor.

İtalya'da son 24 saatte 1851, Malta'da 23 yeni COVID-19 vakası saptandı

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1851 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 314 bin 861 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 19 artarak 35 bin 894'e çıktı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı da 51 bin 263’e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 9 artarak 280’e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 1198 artarak, 227 bin 704 oldu.

Malta'daki durum

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında COVID-19 salgınının ikinci dalgasını ciddi şekilde geçiren ada ülkesi Malta’da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Adada son 24 saatte 23 yeni vaka kaydedilirken, halihazırda aktif COVID-19 hasta sayısı 262 oldu.

Ülkede ölü sayısı da son 24 saatte 1 artarak, 35'e yükseldi.

Bu arada, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre, 14 günlük ortalama ölüm oranı 3,6'ya çıkan Malta, takip edilen 31 ülke arasında ölüm oranının yüksekliğiyle ilk sırada yer aldı.

Kuveyt ve Bahreyn'de COVID-19'dan ölümler arttı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 3 kişinin vefat ettiği ve 614 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 610'a, vaka sayısının 105 bin 182'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 96 bin 688 olduğu ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 573 kişinin enfekte olduğu, 718 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 248'e, vaka sayısının 70 bin 422'ye, iyileşenlerin ise 64 bin 267'ye yükseldiği kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 227 yeni vakaya rastlandığı, 251 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 125 bin 760'a, iyileşen hasta sayısının da 122 bin 699'a yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 214 kişi yaşamını yitirmişti.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 481 vaka tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 481 kişi virüse yakalandı ve böylece COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 176 bin 286’ya çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 177 artarak 20 bin 722, sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 858 artışla 958 bin 257 oldu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 81,4'ü iyileşti.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7’de kalırken, yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.

Ülkede, 197 bin 307 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 308 artarak 292 bin 601’e, ölü sayısı 27 artarak 5 bin 230’a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son bir günde 338 bin COVID-19 testi yapıldığı ve toplam test sayısının 46 milyon binden fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 219 bin 714 kişinin gözetimde tutulduğu aktarıldı.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Avrasya ülkelerinde COVID-19 vakaları artmaya devam ediyor

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1013 kişi virüse yakalandı ve böylece COVID-19 vaka sayısı 53 bin 42’ye yükseldi.

Virüsten sağlığına kavuşan sayısı 418 artarak 38 bin 997, hayatın kaybedenlerin sayısı ise 10 artarak 1320 oldu.

Ülkede, 12 bin 725 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor, 23 bin 610 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde ise COVID-19 vaka sayısının 2 bin 186’ya yükseldiği ifade edildi.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısının 371 artarak 78 bin 631’e, ölenlerin sayısının 5 artışla 833’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 205 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 74 bin 525 olduğu kaydedildi.

Ülkede, 3 bin 273 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda ise düşüşe geçmişti.

Ağustosta 100’ün altında görülen günlük vaka sayısı, eylül başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 39'a ulaştı.

Ülkede bugün 326 artan vaka sayısı 6 bin 233 kişiye çıkarken, 3 bin 120 hasta iyileşti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede COVID-19 vaka sayısının 198 artarak 56 bin 717'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 467'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 396 artarak 53 bin 366 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94’ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 881 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 9 bin 769'a, COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 76'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 8 bin 572'ye yükseldi.

Ülkede 1121 kişinin tedavisi sürüyor.

Latin Amerika ülkelerinde COVID-19'dan ölümler artıyor

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 477 COVID-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 406 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 736 bin 609'a, can kaybının 16 bin 519'a çıktığı ülkede virüse yakalanan 585 bin 857 kişi iyileşti.

İlk COVID-19 vakasının 3 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölümün ise 7 Mart'ta tespit edildiği Arjantin, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre dünyada en fazla vaka görülen 9'uncu ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 560 artarak 77 bin 163'e ulaştı. Meksika'da vaka sayısı da 4 bin 446 artışla 738 bin 163'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 530 bin 945 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 839 vaka görülürken 187 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 824 bin 42'ye, can kaybı sayısı 25 bin 828'e, iyileşenlerin sayısı ise 734 bin 154'e çıktı.

Worldometer'a göre Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 54 yeni COVID-19 vakası görülürken 72 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 811 bin 768'e, can kaybı sayısı 32 bin 396'ya, iyileşenlerin sayısı ise 676 bin 925'e çıktı.

Worldometer'a göre Peru, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı, COVID-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1691 COVID-19 vakasının görüldüğü ve virüs nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada toplam vaka sayısının 462 bin 991'e, toplam ölüm sayısının ise 12 bin 741'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede virüs teşhisi konan 436 bin 589 kişi iyileşti.

Worldometer'a göre, 19 milyon nüfuslu Şili dünyada en fazla vakanın görüldüğü 12'nci ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 COVID-19 vakası görüldü

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 143'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 108 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 453 bin 264'e yükseldi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 2 bin 252 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 312'si yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de salgının başından bu yana görülen günlük vaka sayısı ilk kez dün 7 binin üzerine çıkmıştı.

Avrupa'da COVID-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının her hafta iki kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek ay ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 COVID-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 956'ya ulaştı.

COVID-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 845 artışla 563 bin 535'e yükseldiği ülkede, 1238'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 590 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 470 artarak 96 bin 797'ye yükseldi.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.