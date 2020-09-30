Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 8 Grad füze sisteminin vurulduğu görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi" bilgisi verildi.

Azerbaycan, Ermenistan hava saldırı ve savunma sistemlerini vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde de imha ettiği savunma sistemleriyle ilgili şu bilgiyi paylamıştı:

"Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi."