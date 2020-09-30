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Azerbaycan, Ermenistan hava saldırı ve savunma sistemlerini vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun kayıp vermeye devam ettiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: azerbaycan son dakika ermenistan son dakika azerbaycan son gelişmeler ermenistan hava savunma sistemiSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:51
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