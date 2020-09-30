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Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." dedi.
Aliyev ayrıca, "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." ifadelerini kullandı.
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Etiketler: son dakika İlham Aliyev ermenistan son dakika azerbaycan son gelişmeler azerbaycan son dakika aliyev açıklamaSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:45
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