Haber Giriş: Kaynak: AA
Libya'da Hafter milisleri yolcu uçağının piste inişini engelledi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Libya'nın Afriqiyah Havayolları'na ait bir sivil uçak, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerin engellemesi nedeniyle Sebha Havaalanı'na inemedi.
Havayolları firmasından bir kaynağın, Libya'nın yerel Al-Ahrar kanalına verdiği bilgiye göre, Hafter milisleri, sivil yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Sebha kentindeki havaalanına inişini, piste silahlı bir askeri araç koyarak engelledi.
Uçağın, yaklaşık 100 yolcusuyla başkent Trablus'un Mitiga Havaalanı'ndan kalkarak Sebha'ya yolcu taşıdığı belirtildi.
Yerel yetkili makamlar, ay ortasında Trablus'tan Sebha Havaalanı'na 6 yıl sonra ilk kez uçuşların başladığını duyurmuştu.
Etiketler: sebha havaalanı mitiga havaalanı Libya halife hafterSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:16
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