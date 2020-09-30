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Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 uçak dağa çarparak düştü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait iki SU-25 savaş uçağının dağa çarparak imha olduğunu duyurdu. Hacıyev, "Ermenistan, vatandaşlarına doğru bilgi vermiyor" dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2020
Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı dağa çarparak düştü. https://t.co/dExEpGwNTe pic.twitter.com/pSU4goARtd
Erivan yönetimi, bir SU-25 uçağının Türk savaş uçağı tarafından vurulduğunu iddia ederek, fotoğraflarını yayınlamıştı.
Türkiye ve Azerbaycan'dan bu iddiaya yalanlama gelmişti.
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