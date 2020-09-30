Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Tübitak
Paris'te sonik patlama
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'nın başkenti Paris'te sonik patlama meydana geldi.
Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.
Sonik patlama
Ses hızında veya ses hızı üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında yüksek basınç alanı oluşturuyor, bu da sonik patlamaya neden oluyor.
[Temsili fotoğraf: AA]
Etiketler: sonik patlama nedir sonik patlama son dakika ses duvarı paris son dakika paris patlama fransa patlamaSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:33
Sıradaki Haber
İngiltere'de uçan doktor projesi ilk testini gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz