Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

Sonik patlama

Ses hızında veya ses hızı üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında yüksek basınç alanı oluşturuyor, bu da sonik patlamaya neden oluyor.

[Temsili fotoğraf: AA]