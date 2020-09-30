Kırılmış camlar, yıkılmış duvarlar.. Burası, sivilleri hedef alan Ermenistan'ın havan mermileriyle vurduğu Azerbaycan kentlerinden Terter.

TRT Haber ekibi, Ermenistan tarafından talan edilen bölgedeki yıkımı görüntüledi.

Her binanın altında sığınak bulunuyor

Kent merkezinde çok sayıda işyeri ve ev hasar gördü. İnsanlar, kenti terk etmeye başladı. Çünkü Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor.

Oysa Terter'de yaşayanların çoğu zaten Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali üzerine bu kente taşınıp, toplu konutlara yerleşmiş.

Burada da hayatları hep yeni bir saldırı korkusuyla geçiyor.

Bu yüzden de saldırılardan korunmak için her binanın altında bir sığınak bulunuyor.

Haber: Fuat Kozluklu

Kamera: Faruk Ayaz