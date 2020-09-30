Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Havan mermilerinin yıktığı bölge: Terter
Ermenistan'ın hedefindeki bölgelerden biri de Terter. Havan mermilerinin talan ettiği, birçok sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bölgeyi TRT Haber ekibinden Fuat Kozluklu ve Faruk Ayaz görüntüledi.
Kırılmış camlar, yıkılmış duvarlar.. Burası, sivilleri hedef alan Ermenistan'ın havan mermileriyle vurduğu Azerbaycan kentlerinden Terter.
TRT Haber ekibi, Ermenistan tarafından talan edilen bölgedeki yıkımı görüntüledi.
Her binanın altında sığınak bulunuyor
Kent merkezinde çok sayıda işyeri ve ev hasar gördü. İnsanlar, kenti terk etmeye başladı. Çünkü Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor.
Oysa Terter'de yaşayanların çoğu zaten Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali üzerine bu kente taşınıp, toplu konutlara yerleşmiş.
Burada da hayatları hep yeni bir saldırı korkusuyla geçiyor.
Bu yüzden de saldırılardan korunmak için her binanın altında bir sığınak bulunuyor.
Haber: Fuat Kozluklu
Kamera: Faruk Ayaz
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