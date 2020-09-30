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Paris'te PKK yandaşları ile Ermeniler ortak gösteri düzenledi
Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK yandaşları, Ermenilerle birlikte gösteri düzenledi. Gösteride Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar atıldı.
Fransa’da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplandı.
Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara katıldı.
İki grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı sloganlar attı.
Polisin geniş güvenlikleri önlemleri aldığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan fransa paris gösteri ermenistan pkkSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:20
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