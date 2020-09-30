Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarında yürüttüğü askeri harekat devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, harekata ilişkin yeni görüntü yayınladı.

Görüntülerde, Ermenistan mevzilerinin grad füzeleri ile vurulduğu görülüyor.

Harekat kapsamında, Ağdere-Terter yönünde bir grup Ermenistan askerinin kuşatma altına alındığı açıklandı.

Tonaşen'de bulunan Ermeni taburuna bağlı unsurların savunma hatlarını terk ederek kaçtığı bildirildi.

"Ermenistan'ın 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası vuruldu"

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkasını nokta atışıyla vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası nokta atışıyla vuruldu. Bu bölgedeki Ermeni güçlerin komutası tamamen kırıldı. Askeri personelleri arasında çok sayıda ölü ve yaralı var. Alay komutanlığı yaralıları tahliye etmek için yardım istiyor." denildi.