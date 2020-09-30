Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı
[Temsili fotoğraf: TRT Haber]
Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, "Ermenistan 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı 10'uncu Muhrip Tümeni 7'nci Muhrip Alayının 2'nci taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı." ifadeleri kullanıldı.
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