Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Nevvaf yemin etti
[Fotoğraf: Reuters]
Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkenin yeni emiri olarak yemin ederek görevine başladı.
Kuveyt resmi televizyonuna göre, Şeyh Nevvaf, Ulusal Meclis önünde, yasama ve yürütme makamlarının başkanları ve üyeleri ile ülkenin ileri gelenleri huzurunda Kuveyt'in yeni emiri olarak yemin etti.
Nevvaf, törenle birlikte resmen görevine başladı.
[Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Nevvaf yemin etti. 30 Eylül 2020. | Fotoğraf: Reuters]
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, dün Bakanlar Kurulu, 14 yıldır Veliaht Prens olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: Kuveyt Emiri şeyh nevvafSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:44
Son Haberler
- 12:09
- 12:04
- 12:04
- 12:12
- 11:55
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz