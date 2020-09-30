Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 481 kişi virüse yakalandı ve böylece COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 176 bin 286’ya çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 177 artarak 20 bin 722, sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 858 artışla 958 bin 257 oldu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 81,4'ü iyileşti.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7’de kalırken, yeni vakaların yüzde 25,6’sında belirti görülmedi.

Ülkede 197 bin 307 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Moskova Belediyesi, şehirde 5 Ekim’de başlayacak bir haftalık ara tatilin vaka sayılarındaki artış nedeniyle iki haftaya çıkarılması yönünde karar almıştı.