Yere serdikleri birkaç parça halı, altına girdikleri branda ve hayatlarını sürdürmeye yetecek birkaç parça eşya...

Geri kalan her şeyi arkalarında bıraktılar. Onlar cephe hattına sıfır noktadaki yerleşim birimlerinde yaşayan Azerbaycanlılar...

Köylerini boşaltmak zorunda kalanlar Hüsülü Köyü'ne sığındı

Ermeniler sivil yerleşim bölgelerini vurmaya devam ediyor. Ağdam'da yaşayanlar da canlarını kurtarabilmek için 25 kilometre kadar uzaklıktaki bu makilik alana yerleşti ve burada beşinci gecelerini geride bıraktılar.

TRT Haber ekibinden Fuat Kozluklu ve Faruk Ayaz, sivil halkın sığındığı bölgeye gitti, onlarla konuştu.

Ermenistan ordusunun hedef gözetmeden attığı havan mermilerinden kaçanlar, Hüsülü köyünde toplanıyor. Hayvanlarını da köylerinde terk etmek zorunda kaldılar. Şimdi her gün sırayla bir kişi köye gidip hayvanları besliyor.

Top sesleri sığındıkları bu noktadan bile duyuluyor.

Köylerini terk edip geçici olarak buraya sığınsalar da, herkes zaferden emin.