Sahada Azerbaycan ordusundan ağır darbe alan Ermenistan, sivilleri hedef alıyor.

Naftalan'daki Kaşaltı Karakoyunlu köyü de hedef alınan o yerler arasındaydı.

Gurbanov ailesi de evlerine atılan havan mermisiyle hayattan koparıldı.

TRT Haber sıcak bölgede

TRT Haber ekibinden Fuat Kozluklu ve Faruk Ayaz, saldırının olduğu bölgede harabeye dönen evi görüntüledi.

Saldırı sırasında dede, nine, gelini ve iki torunu evdeydi, yemek masasındaydılar. İkisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti. Saldırıya tanıklık eden ise komşuları oldu.

FIFA'dan başsağlığı mesajı

Hayatını kaybeden Şehriyar Gurbanov 13 yaşındaydı. Naftalan futbol takımında oynuyordu.

FIFA, Şehriyar'ı unutmadı, başsağlığı yayımladı.

Gurbanov ailesinden geriye ise anılarla dolu fotoğraf sandığı kaldı.