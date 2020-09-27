Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti.

Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Başsavcılık, saldırılarda toplam 19 sivilin yaralandığını duyurdu.