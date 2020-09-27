Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan'ın saldırısında aynı aileden 5 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti.
Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Başsavcılık, saldırılarda toplam 19 sivilin yaralandığını duyurdu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 19:41
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