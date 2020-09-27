Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 28 kişi yaşamını yitirdi ve 403 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 683'e, vaka sayısı da 333 bin 193'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 600 artarak 317 bin 5 oldu.