İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı. Ancak Başbakan Boris Johnson, can kaybı ve vakalardaki artışa dikkat çekti.

Eylül ayının sonundan itibaren gece kulüplerine ve büyük kalabalıkların toplandığı diğer yerlere girilmesi için tam aşının zorunlu olacağını söyledi.

İngiltere'nin baş bilim danışmanı Patrick Vallance, hastaneye yatırılanların yüzde 60'ını aşı olmayanların oluşturduğunu açıkladı.

Öte yandan hükümet, artık çocuk ve gençlerin, aşılara ilişkin daha fazla bilgi sahibi olunana dek aşılanmaması kararı aldı. Ancak bazı istisnaların olacağı belirtildi.

Londra'da ise aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi. Bazı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Fransa'da 4.dalga başladı

Fransa'da ise salgında dördüncü dalga başladı.

Son 4 gündür 10 binin üzerinde günlük vaka sayısı bildirildi. Delta varyantının yeni vakalar içindeki oranı yüzde 80'e ulaştı

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, "Bu dalga öncekilerden çok daha hızlı genişliyor" açıklaması yaptı.

Paris dahil birçok kentte Macron'un aşı kararı protesto edildi

Ülkenin çeşitli kentlerinde ise Macron'un zorunlu aşı kararı protesto edildi.

Protestolara 100 binden fazla kişi katıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da da bazı salgın tedbirleri kaldırıldı.

Yeni uygulamada, restoran ve kafelere girişte aşı, test veya hastalıktan iyileşme şartı aranmayacak.

Yeme-içme ve eğlence mekanları gece saatlerinde de faaliyet gösterebilecek.

New York borsasında rekor düşüş

Salgın ekonomiyi etkilemeye de devam ediyor.

New York Borsası, Delta varyantına bağlı endişeler nedeniyle düşüşle kapandı. Dow Jones Endeksi 725 puan düştü. Bunun, geçen yıl Ekim ayından beri yaşanan rekor bir düşüş olduğu bildirildi.

Yatırımcılar Delta varyantının ekonominin toparlanmasını tehdit etmesinden korkuyor.

