Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 02:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Agnes Ogungbemi, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Ipetu-Ijesa-lesa kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Ogungbemi, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Ogungbemi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Ogungbemi, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Etiketler: Nijerya Trafik Kazası
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