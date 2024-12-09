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Dünya
AA 09.12.2024 05:42

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed es-Sallabi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Genel Sekreter Sallabi, "Şam" ve "Suriye özgürleşiyor" etiketleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti ve övgü dolu ifadeler kullandı.

Sallabi paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allah'ın Türk halkına ve savunmasız halklara bir lütfudur. Allah'ım, ıslah edenler arasında onun namını yüce eyle." ifadesini kullandı.

"Özgürlük güneşi Suriye'de parlıyor, Allah'tan onlara güvenlik, istikrar, adalet ve barış getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullanan Sallabi, Suriye halkının birlik ve disiplin içinde Suriye'yi özgürleştirdiğini kaydetti.

Sallabi paylaşımında ayrıca, "Suçlu kaçtı ve rejimi düştü. Özgür Suriyeliler Şam'a giriyor, zafer ilan ediyor." değerlendirmesine yer verdi.

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