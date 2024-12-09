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Dünya
AA 09.12.2024 03:01

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin saldırısında 9 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'da, ordu ile yaklaşık 20 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin saldırısında 9 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Hartum Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, HDK'nin, başkentin batısında bulunan Umdurman bölgesindeki yerleşim yerlerini topçu bombardımanı ile hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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