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Dünya
AA 09.12.2024 05:25

Kolombiya'dan Gazze çağrısı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Gazze'de uluslararası insan haklarının korunması çağrısında bulundu.

Kolombiya'dan Gazze çağrısı

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Murillo, Doha Forum 2024'te "Filistin'de Bir Yıl Daha Trajedi Yaşanmasını Önlemek: İleriye Dönük Bir Yol Açmak" paneline katıldı.

Murillo, buradaki konuşmasında, Kolombiya'nın barış ve yaşam için diplomasiyi desteklediğini belirterek, "İnsanların insan haklarını ve onurlarını koruduğumuzda yaşamı desteklemiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki saldırıların kayıtlara soykırım olarak geçtiğine işaret eden Murillo, "Bebekler de dahil olmak üzere 45 binden fazla insan öldürüldü. Bu öldürmelerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu gerçek, kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okumaktır." ifadesini kullandı.

Murillo, Gazze'de uluslararası insan haklarının korunması çağrısını yineleyerek, İsrail'i uluslararası sistemin gerektirdiği kararları uygulamamakla eleştirdi.

Doha Forum 2024, Katar'ın başkenti Doha'da 7-8 Aralık'ta düzenlendi.

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