Sahraaltı ülkesi Mali'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle toplu taşımada ek tedbirler alındı.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke çapında minibüs ve otobüslerde yolcular arasında birer metre mesafe bırakılması zorunluluğu getirildi.

Bu araçlardaki kapasitenin yarısından fazla yolcu alınması yasaklanırken, taksi ve özel otomobillerde şoför dahil yolcu sayısı 3, iki tekerlekli taşıtlarda ise sürücü haricinde tek yolcuyla sınırlandı.

Son iki günde 9 yeni vaka

Diğer yandan, ülkedeki COVID-19 vaka sayısı 9 artarak 11'e yükseldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, ilk 2 vakanın çarşamba görüldüğü ülkede, son iki günde 9 yeni vakanın daha tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca virüse yakalananların temas ettikleri kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

COVID-19'un yayılmasını önleme amacıyla gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede, genel seçimler planlandığı gibi pazar günü yapılacak.

Senegal’de 14 yeni vaka

Öte yandan, Batı Afrika ülkesi Senegal’de son 24 saatte yapılan 144 COVID-19 testinden 14’ü pozitif çıktı.

Vakalardan 11’i yurt dışından gelen, 2’si durumu izlenen kişilerde görülürken, 1 kişinin hiçbir temas hikayesi olmadığı belirlendi.

Diğer yandan, tedavi gören 2 hasta daha iyileşti. Böylece salgının ülkeye girişinden bu yana tespit edilen 119 vakadan 11’i iyileşti.

BAE'de koronavirüs vakası 405 oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19 kaynaklı 2 can kaybı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 72 artarak 405'e yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastalardan birinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte ülkede 23 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 391'e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Brezilya'da salgından ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 92'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 3 bin 417'ye ulaştı.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde geçen hafta onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.

Şili'de sokaklar boş kaldı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da ve çevre illerde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından sokaklar kısmen boş kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı evsiz vatandaşlar, kentin işlek meydanı olan Baquedano'da görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Burkina Faso'da vaka sayısı 180'e ulaştı

Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testlerde 28 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle dünden bu yana 2 ölüm gerçekleştiği, 2 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

Sahra altında salgından en fazla etkilenen ülke olan Burkina Faso'da toplam 180 vaka görüldü, bunların 9'u ölümle sonuçlanırken, 12 vaka da iyileşerek taburcu edildi.

Gine'de koronavirüs nedeniyle sağlık acil durumu ilan edildi

Diğer yandan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, COVID-19 salgınının ülkede yayılmasını önlemek için ülkede 30 günlük sağlık acil durumu ilan ettiğini duyurdu.

Conde ulusal televizyondan yaptığı açıklamada, kara sınırlarının ticari geçişler hariç tüm geçişlere kapatıldığını, toplu taşımada taksi ve otomobillere şoför dahil 3 yolcu, motorsiklete 1 yolcu, minibüslere de 7-8 yolcu sınırlaması getirildiğini kaydetti.

Okul, ibadet yerleri, sinema, tiyatro, eğlence mekanları gibi umuma açık yerlerin 2 haftalığına kapandığını aktaran Conde 20'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı ve ülkede düzenlenmesi planlanan uluslarararası konferansların iptal edildiğini veya ertelendiğini vurguladı.

Ülkede şu ana kadar 8 koronavirüs vakası görüldü.

Kanada’da ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Kanada Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 292'den 4 bin 644'e çıktı. COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 20 artarak 53 oldu.

Bu arada, eşi Sophie Trudeau’nun COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine, 12 Mart’ta kendisini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, doktorlarının tavsiyesi üzerine 14 günlük zorunlu tecrit süresi dolmasına rağmen evden çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD’ye test kiti yollayan kişi hakim karşısına çıkacak

Öte yandan Toronto’da 43 yaşındaki bir kişi, Amerika Birleşik Devletleri’ne posta yoluyla 25 adet yasak COVID-19 test kiti gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Toronto Polis Sözcüsü Meghan Gray, söz konusu kişinin ABD makamlarının ikazı üzerine yakalandığını açıkladı. Gray, "Ele geçirilen kitler, Kanada'da kişisel kullanım için onaylanmış kitler olmadığı için yasaklandıkları kabul edildi. Şu an ürünlerin meşruiyetini belirlemek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi ile birlikte çalışıyoruz’’ ifadesini kullandı. Zanlı, 28 Mayıs'ta hakim karşısına çıkmak üzere 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Yetkililer daha önce, karantinada olması gerektiği halde kurallara uymayanlar hakkında hapis ve para cezası uygulanması konusunda çalışmalar yapıldığını açıklamışlardı.

Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinin Bölge Sağlık Müdürü Ali el-Ayyadi, kentteki Habib Burgiba Hastanesi'nde COVID-19 nedeniyle 39 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tunus'ta böylece COVID-19'dan ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Resmi verilere göre ülkede COVID-19 vaka sayısı da 30 artarak 227'ye ulaştı.

Alman ordusu salgın nedeniyle 15 bin asker görevlendirecek

Alman ordusu (Bundeswehr) koronavirüs salgını ile mücadelede bölgesel yönetimlere destek olmak amacıyla 15 bin asker görevlendirecek.

Korgeneral Martin Schelleis telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek hafta bölgelerden acil yardım talepleri nedeniyle 4 bölgede koordinasyon merkezleri kuracaklarını ifade etti.

Söz konusu askerlerin sıhhi konular öncelik olmak üzere medikal depoların korunması, mobil hastaneler kurulumu, acil kurtarma ve test merkezleri ile malzeme dağıtımında görev yapacakları belirtildi.

Görev yapacak 15 bin askerin sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle yetki alanını aşmayarak kontrol yapmayacağı vurgulandı.

Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılması amaçlanıyor

Der Spiegel dergisinin haberinde Başbakan Angela Merkel'e sunulan İçişleri Bakanlığının gizli raporunda, iki ay boyunca kamu yaşamında devam eden kısıtlamaların önemi vurgulandı ve en kötü durum senaryosunu önlemek için Güney Kore gibi çok sayıda koronavirüs testi yapılması önerildi.

Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, 13 Nisan'dan itibaren günde en az 100 bin test yapılmasını ve bunu nisan sonunda 200 bine çıkarılması istendi.

Raporda, kamusal yaşama sıkı kısıtlamalar getirilmemesi, virüs bulaşmış kişilerin yaygın testlerle tespit edilememesi ve izole edilememesi durumunda, nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağı böylece en kötü durum senaryosunun gerçekleşebileceği bunun da hastanelere aşırı yüklenme ile koronavirüsten 1 milyondan fazla ölüm anlamına gelebileceği ifade edildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise önceki gün yaptığı açıklamada, haftada 300 ila 500 bin test gerçekleştirme imkanına sahip olduklarını aktarmıştı.

Latin Amerika'da vaka sayısı 11 bini aştı

Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde koronavirüs vaka sayısı 11 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, kuzeyde Meksika'dan başlayan, güneyde Arjantin ve Şili ile biten bölgede COVID-19 görülenlerin sayısı 11 bin 145, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 209 oldu.

Kuzey Amerika'da bulunan ve nüfusu 130 milyona yaklaşan Meksika'da 8 kişinin ölümüne yol açan COVID-19, 585 kişide görüldü.

Orta Amerika

Orta Amerika ülkelerinde görülen COVID-19 vakaları, Guatemala'da 1'i ölü 28, El Salvador'da 13, Honduras'ta 1'i ölü 68, Nikaragua'da 1'i ölü 2, Kosta Rika'da 2'si ölü 263 ve Panama'da 9'u ölü 674 olarak kaydedildi.

Karayip denizindeki ada ülkelerinde ise Küba'da 2'si ölü 80, Dominik Cumhuriyeti'nde 20'si ölü 581 ve Haiti'de 8 vaka görüldü.

Güney Amerika

Latin Amerika'da ilk COVID-19 vakasının 26 Şubatta görüldüğü ve en çok ölü sayısı ile vakanın kayıtlara geçtiği yaklaşık 210 milyon nüfusu ile bölgenin en kalabalık ülkesi Brezilya'da virüs 92'si ölü 3 bin 417 kişide görüldü.

Ekvador'da 36'sı ölü 1595, Şili'de 5'i ölü 1610, Peru'da 9'u ölü 635, Kolombiya'da 6'sı ölü 539, Venezuela'da 1'i ölü 107, Paraguay'da 3'ü ölü 52, Arjantin'de 13'ü ölü 589, Uruguay'da 238 ve Bolivya'da 61 vaka kayıtlara geçti.