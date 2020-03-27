Koronavirüsün dünyayı tehdit ettiği bu günlerde, izolasyon ve sosyal mesafe önemli. Ukrayna'nın Sumi şehrinde belediye meclis toplantısı bina önünde yapıldı. Maskelerini takan 30'a yakın kişi, aralarına mesafe koydu. Belediye başkanını dikkatle dinleyen meclis üyeleri, toplantının ardından Ukrayna Milli marşını okudu.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenler robotlarla uyarıldı

Tunus'ta, Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar ilginç bir yöntemle kontrol edildi. 170'ten fazla koronavirüs vakasının olduğu ülkede yetkililer, yasağa karşı gelen halkı uyarmak için robotları kullandı. Tunus sokaklarında dolaşan robotlar gördükleri kişilere kimlik sorarak, "evden çıkmayın" uyarısı yaptı.

İngiltere'de dışarı çıkan kadın virüsten korunmak için topun içine girdi

İngiltere'de ihtiyaçları için dışarı çıkmak isteyen kadın, maske ve eldiveni yeterli bulmadı. Şeffaf bir topun içine girerek market alışverişi yaptı. Market görevlilerinin uyarılarına kulak asmadı. Plastik topun içerisinde yürüyerek ilerleyen kadını gören çevredekiler, şaşkın bakışlarını gizleyemedi.

Dezenfektanla kahve bardağını temizledi

Kanada'da arabaya kahve siparişi veren bir adam, kahvesini alırken temkinli davrandı. Kahve bardağını almadan önce elindeki dezenfektanı kahve bardağına sıktı. Ardından bardağın kapağını fırlatıp yoluna devam etti.

İsviçre'de bir pastane çikolatalarına maske taktı

İsviçre'de bir çikolatacı, maske takmanın önemine farklı bir yolla değindi. Çikolatalarına şeker hamurundan maske taktı.