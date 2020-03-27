Koronavirüs salgını Avrupa'da yayılıyor. Fransa salgının başından bu yana en kötü günü yaşadı. Can kaybı sayısı son 24 saatte 365 artarak bin 696'ya yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir kız da var. Ülkede vaka sayısı 29 bini aştı.

Fransa

Fransız hükümeti, sıtma tedavisinde uygulanan klorokinin koronavirüse karşı kullanılmasına izin verdi. İlacın ihracatı da yasakladı. Ülkede ayrıca başta Strasbourg kenti olmak üzere doğu bölgesindeki sağlık merkezlerinin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine harekete geçildi. Hastaların başka bölgelere sevki için bir hızlı tren hastaneye dönüştürüldü.

İtalya

Avrupa'da salgının merkezi olan İtalya'da can kaybı 8 bin 215'e yükseldi. Vaka sayısı 80 bin 600'e dayandı. Koronavirüse yakalanan 38 yaşındaki bir İtalyan, hastalığın ağır seyrettiği uyarısında bulundu, "Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti." dedi. Herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve sigara içmediğini belirtti.

İspanya

Kıtada İtalya'dan sonra salgından en fazla etkilenen ülke İspanya. Ülkede can kaybı 4 bin 100'ü geçti. Vaka sayısı 56 binden fazla. Ülkede olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Almanya

43 binden fazla vakanın görüldüğü Almanya'da ise can kaybı görece düşük seyrediyor. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 262. Salgın nedeniyle 2 Türk daha hayatını kaybetti.

Hollanda'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 10'a yükseldi. Yunanistan'da can kaybı 26'yı buldu.