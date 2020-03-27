ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Chihuahua'da eyalet yetkilileri, Texas'ın El Paso kenti sınırından Ciudad Juarez kentine dönen göçmenleri yerleştirmek için "gelecek birkaç gün içinde" bir barınma merkezi kurulacağını belirtti.

Yetkililer, her gün ortalama 65 göçmenin Ciudad Juarez üzerinden sınır dışı edildiğini kaydetti.

Chihuahua eyaleti göçmen hizmetleri başkanı Dirvin Garcia Gutierrez, yetkililerin Ciudad Juarez'de halihazırda, çoğu Orta Amerikalı bin 400 kişinin kaldığı göçmen barınma merkezlerindeki kalabalığı azaltmaya çalışacağını ifade etti.

Gutierrez, kentteki 14 barınma merkezinin her birinde, 50 ila 80'den fazla kişi kalmaması gerektiğini söyledi.

ABD'de vaka sayısı 85 bini aştı

ABD'de şimdiye kadar yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 85 bin 500'ü aşarken, virüs nedeniyle bin 300 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'un 585 kişide görüldüğü Meksika'da ise virüs nedeniyle 8 can kaybı yaşandı.

ABD'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından kaçak geçen tüm insanları Meksika’ya geri göndermeyi planladığı iddia edilmişti.