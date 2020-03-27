Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüste son durum: Vaka, ölüm ve iyileşen sayıları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Peki, salgında son durum ne? İletişim Başkanlığı, Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını paylaştı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un ulaştığı rakamlar açıklandı.
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 574 bini geçtiği, 23 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 binden fazla kişinin de iyileştiği aktarıldı.
Ülkelere göre koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Etiketler: koronavirüs vaka sayısı koronavirüs son rakamlar koronavirüs iyileşen sayısı koronavirüs İletişim Başkanlığı covid-19Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:55
Son Haberler
- 00:50
- 00:48
- 00:47
- 00:37
- 00:34
Sıradaki Haber
Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz