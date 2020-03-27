İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un ulaştığı rakamlar açıklandı.

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 574 bini geçtiği, 23 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 binden fazla kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkelere göre koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: