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Senegal’de karantinadan kaçan hasta paniğe neden oldu
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Senegal’in başkenti Dakar'da karantinadan kaçan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hasta paniğe yol açtı.
Koronavirüs testi pozitif olduğu için karantinada tutulan kişi, cumartesi günü kayıplara karıştı.
Sağlık görevlileri, kaçan hastayı Dakar’ın kenar mahallelerinden Pikine’in kalabalık bir bölgesindeki evinde buldu.
Mahallede paniğe neden olan hasta, ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.
Senegal’de bugün tespit edilen 11 vakayla koronavirüs vaka sayısı 67'ye yükseldi.
Hastalardan 5’i iyileşti, 62’sinin tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: senegal koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 06:09
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