Askeri Eğitim ve Operasyon Şefi Enobong Okon Udoh, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram'a düzenlediği saldırıda en az 100 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Udoh, örgütün 4 gün önce askerlere yönelik düzenlediği saldırıda 29 askerin hayatını kaybettiğini, 61 askerin de yaralandığını kaydetti.

Son 11 yılda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Çad Gölü eyaleti "savaş bölgesi" ilan edildi

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnamede, Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği ve daha önce "operasyon bölgesi" olarak tanımlanan Çad Gölü eyaletinin artık savaş bölgesi olarak tanımlanacağı ifade edildi.

Diğer yandan Çad ordusu, saldırının düzenlendiği Bouma kenti yakınlarındaki Baga-Sola'da Boko Haram'a karşı misilleme operasyonlarının yönetileceği komuta merkezi kurdu.

Boko Haram'ın ordu mensuplarına 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de bulunduğu 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.

Niger eyaletinde 23 kişi fidye için kaçırıldı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletteki Minna-Katsina kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendi.

Baskında aralarında 12'si çocuk olmak üzere 23 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

40 milyon naira fidye istendi

Abiodun, bölgede başlatılan soruşturmalarda silahlı kişilerin, kaçırdığı kişilerin serbest bırakılması karşılığında 40 milyon naira (yaklaşık 667 bin lira) fidye istediklerini kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.