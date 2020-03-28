Dünya, yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor.

Reuters’ın haberine göre Çinli araştırmacılar kaynağı yarasalar olan ölümcül koronavirüsün insanlara bulaşmasına yasadışı yollardan ticareti yapılan pangolin adında bir hayvanın sebep olduğunu söyledi.

Araştırmaların yoğun olarak yapıldığı Güney Çin Ziraat Üniversitesi, web sitesinde yaptığı açıklamada, “Bu son keşif, virüsün kaynağını öğrenmek, yayılması için önlem almak ve korunabilmek için büyük önem taşıyor.” dedi

Pangolin nedir?

Pangolin, uluslararası yasalarla korunmasına rağmen Asya'nın en çok ticareti yapılan memelilerinden biri.

Çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu bir memeli hayvan olan pangolinlerin başları sırtları ve kuyrukları birbirinin üzerine dizilmiş kahverengi pullarla kaplı.

Uluslararası yasalarla korunmasına rağmen, pangolin Asya'nın en çok ticareti yapılan memelilerinden biri. Dünya Doğayı Koruma Vakfına göre nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolinlerin eti, Çin gibi ülkelerde nezaketi temsil ettiği ve geleneksel tıpta kullanıldığı için değerli.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirtiliyor. Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.