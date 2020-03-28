Ürdün ve Brunei'de koronavirüsten ilk ölüm
İki ülkede daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle ilk ölümler gerçekleşti. Hayatını kaybeden kişiler, 64 ve 83 yaşlarındaydı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Prens Hamza Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrezzak el-Haşman, 83 yaşında bir kadının Kovid-19'dan dolayı yaşımını yitirdiğini açıkladı.
Haşman, ölen kadının daha önceden kronik hastalıkları olduğunu belirtti.
Resmi verlere göre, ülkede vaka sayısı 235'e ulaştı.
Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
Brunei'de 115 vaka görüldü
Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.
Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, Malezya ve Kamboçya'ya seyahat ettikten sonra 4 Mart'ta ülkesine dönen 64 yaşındaki bir kişi, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Böylece ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçeklişti. Brunei'de şimdiye kadar 115 Kovid-19 vakası görülürken 11 hasta ise iyileşti.