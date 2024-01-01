'Dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek'

Edinburg Üniversitesi Küresel Kamu Sağlığı bölümünden Profesör Devi Sridhar, İngiltere'nin "The Guardian" gazetesi için Gazze'deki insani krize dair yazı kaleme aldı.

Sridhar, Gazze'de "sadece kurşunlar ve mermilerle değil", sağlık sorunları nedeniyle de çok sayıda sivilin ölebileceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gazeteciler ve Birleşmiş Miletler (BM) çalışanları için "son 30 yılın en ölümcül çatışması" olarak tarihe geçtiğini belirten Sridhar, İsrail'in Cenevre Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka uymadığını teyit etti.

Sridhar, Gazze'de "günde 160 çocuğun öldürüldüğünü" ve bunun "çocuklar için yakın tarihteki en ölümcül çatışma" olduğuna dikkati çekerek, rakamların Suriye, Afganistan ve Ukrayna'daki sivil kayıpların çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Gazze'de 2 milyon kişinin yaşadığını hatırlatan Sridhar, "Bir değişim olmadığı takdirde, dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin, yaklaşık yarım milyon insanın ölümüyle yüzleşecek." uyarısında bulundu.

Sridhar, "Bu büyük oranda engellenebilir sağlık sorunları ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle olacak. Bu kabaca bir tahmin, önceki ve karşılaştırılabilir çatışmalardaki korkutucu gerçeklikteki ölüm rakamlarıyla oluşturulan verilere dayanıyor." ifadelerini kullandı.