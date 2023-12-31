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Dünya
AA 31.12.2023 20:33

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde 181 kadın ve çocuk öldürdü

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde günde en az 181 kadın ve çocuğu öldürdü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde 181 kadın ve çocuk öldürdü
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 86 gündür sürdürdüğü saldırılarında 9 bin 100 çocuk ve 6 bin 500 kadın hayatını kaybetti.

Yüzde 70'i kadın ve çocuk, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, hastanelere ulaşan ölü sayısının 21 bin 822 olduğu, 56 bin 451 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Sağlık sektörüne yönelik ihlallere de yer verilen açıklamada, İsrail güçlerinin 312 sağlık çalışanı ve 40 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.

Açıklamaya göre 106 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail güçleri 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoydu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,8 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kalabalık merkezlerde 355 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

İsrail ordusunun hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 126 hükümet tesisi ile 92 okul ve üniversite yerle bir oldu, 285 okul ve üniversite kısmen yıkıldı. 65 bin konut, 119 cami ve 3 kilisenin tamamen yıkıldığı Gazze Şeridi'nde toplamda 290 bin konut zarar gördü.

İsrail ordusu, 142 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 23 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 104 ambulansı kullanılmaz hale getirdi.

Filistin'in kültürel mirasını hedef alan İsrail, saldırılarıyla Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktı.

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