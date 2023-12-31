Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminin galibi Tshisekedi oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (CENİ) paylaştığı sonuçlara göre, oyların yüzde 73,34'ünü alan Tshisekedi ikinci dönem için KDC'nin cumhurbaşkanı oldu.

Seçimlerde, favori adaylardan eski Katanga Eyaleti Valisi ve iş insanı Moise Katumbi oyların yüzde 18,08'ini alırken, Martin Fayulu da yüzde 5,33'ünü aldı.

Tek turlu seçimde en yüksek oyu alan Tshisekedi, 20 Ocak 2024'te yemin ederek, ikinci dönem 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesi KDC'de kayıtlı 44 milyon seçmenin yüzde 43,23'ü sandık başına giderek oy kullandı.