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Dünya
AA 31.12.2023 17:37

İsrail'de yerel seçimler "savaş nedeniyle" ikinci kez ertelendi

İsrail’de "savaş nedeniyle" yapılmayan yerel seçimler, ikinci kez ertelenerek 27 Şubat'ta bırakıldı.

İsrail'de yerel seçimler "savaş nedeniyle" ikinci kez ertelendi

İsrail’in Gazze’ye saldırmasının ardından 31 Ekim’de yapılması gereken yerel seçimler, 30 Ocak’a ertelenmişti. İsrail basınına göre hükümet, seçimlerin ocak sonunda yapılabilmesi için koşulların uygun olup olmadığı yönünde ordudan görüş istedi.

İsrail ordusu, yerel seçimde aday olan yüzlerce kişinin halihazırda yedek asker olarak görev yaptığını ve seçimler nedeniyle bu kişilere izin verilmesinin mümkün olmadığını hükümete iletti.

Bunun üzerine İsrail kabinesi, bir kez daha yerel seçimleri erteleyerek, 27 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

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