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Dünya
AA 31.12.2023 17:02

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir benzin istasyonunda çalışan 26 yaşındaki Ahmed Ebu Arkub'a saldırdı.

Güvenlik kameralarına göre, 3 İsrail askeri, istasyon çalışanlarının üniformasını giyen Filistinli bir gencin etrafını sararak yüz üstü yatmaya zorladı.

Genç, direnç göstermeden yüz üstü yere yatarken askerlerden biri yan tarafına ve kollarına birkaç kez tekme attı, diğeri sırtının üstüne basarak geçti, üçüncü asker ise silahını doğrultarak bekledi.

Görüntülerden anlaşıldığına göre, tekme atan asker, güvenlik kamerası olduğu uyarısını alınca darbetmeyi bıraktı ve kameraya müstehcen bir el hakareti yaparak diğerleriyle birlikte oradan ayrıldı.

İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Filistinli Ahmed Ebu Arkub, olayın cumartesi günü akşam saatlerinde El Halil'in güneyindeki El-Favvar Mülteci Kampı yakınlarında yer alan istasyonda yaşandığını söyledi.

Ebu Arkub, "İki dakika içinde yaşananlar, bana İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı zorlukları düşündürdü." dedi.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Batı Şeria
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