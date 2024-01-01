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Dünya
AA 01.01.2024 09:45

İran’da silahlı soygun suçundan yargılanan 5 kişi idam edildi

İran’ın Elborz eyaletinde "silahlı soygun" suçlamasıyla yargılanan 5 kişi idam edildi.

İran’da silahlı soygun suçundan yargılanan 5 kişi idam edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran’da yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, ülkenin farklı eyaletlerinde 14 silahlı soygun olayına karışan 5 kişinin idam cezasının, Kerece Merkez Cezaevinde infaz edildiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu kişilerin soygunda ateşli ve ateşsiz silahlar kullandıkları, 4’ü hayvan hırsızlığı olmak üzere toplam 14 soygun olayında, ülkenin farklı yerlerinde tır ve kamyonların yolunu kesip yüklerini çaldıkları, soygun esnasında biri engelli olmak üzere 3 kişinin kulağını kestikleri belirtildi.

Polis elbisesi giyerek de soygun yapan söz konusu kişilerin, "çete halinde silahlı soygun, yolları güvensiz hale getirmek, halk arasında korkuya sebep olma, halkın malına zarar verme" suçlarından yargılandığı kaydedildi.

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan itirazın yüksek mahkemede değerlendirildiği ve yerel mahkemenin kararının orada da onandığını aktarıldı.

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