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Dünya
AA 01.01.2024 00:58

ABD'nin, İsrail'e destek için gönderdiği uçak gemisini geri çekeceği iddiası

ABD yönetiminin, Gazze'deki krizin başladığı günlerde İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisini ilerleyen günlerde geri çekeceği iddia edildi.

ABD'nin, İsrail'e destek için gönderdiği uçak gemisini geri çekeceği iddiası

Amerikan ABC News kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, Ekim ayının ortalarından bu yana bölgede görev yapan uçak gemisinin yakın zamanda görev talimatlarının değişeceğini bildirdi.

Söz konusu yetkililer, ülkenin envanterindeki en büyük ve yeni uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik eden kruvazör ve saldırı gemilerinin, "ilerleyen günlerde" Doğu Akdeniz'den ayrılarak asıl konuşlu oldukları Virginia eyaletindeki Norfolk limanına döneceğini kaydetti.

Aynı yetkililer, İsrail'e destek amacıyla bölgede halen çok sayıda gemi ve kruvazörün bulunduğunu ve Tel Aviv'e desteklerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili Pentagon'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarının hemen ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı vermişti.

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