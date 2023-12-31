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Dünya
AA 31.12.2023 22:13

Danimarka Kraliçesi tahtından feragat etti

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttan çekileceğini açıkladı.

Danimarka Kraliçesi tahtından feragat etti

Kraliçe Margrethe, yeni yıl konuşmasında, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakmayı planladığını duyurdu.

Danimarka Kraliçesi, tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta yerini oğluna bırakacağını belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de "Majesteleri Kraliçe'ye yaşamı boyunca Krallığa olan bağlılığı ve yorulmak bilmeyen çabaları" için teşekkürlerini sundu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Yeni yılda Veliaht Prens Frederik kral ilan edilecek. Veliaht Prenses Mary kraliçe olacak. Yeni bir kral ve yeni bir kraliyet çifti olacak. Bu sorumluluk ve görev için hazır olduklarını bilerek bunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi 2. Margrethe, 1972'de taç giymişti.​​​​​​​

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