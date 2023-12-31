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Dünya
AA 31.12.2023 22:09

Suriye ordusunun İdlib'e saldırısında 4 sivil yaralandı

Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

Suriye ordusunun İdlib'e saldırısında 4 sivil yaralandı
[Temsili fotoğraf: AA]

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordu güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı yaptı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda yaralan 4 sivil hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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