İsrail basını: Gazze’ye girişine izin verilen yardımlar ihtiyacın sadece yüzde 10'unu karşılıyor

İsrail gazetesi Haaretz'in "İsrail Gazze'deki Sivillere İnsani Yardımı Artırmalı" başlıklı yazısında, İsrail medyasının Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve insani felaketin boyutlarını büyük ölçüde kamuoyundan gizlediği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan gerçeklerin çok azının "İsrail ana akım medyasının karartma duvarını aşabildiğine" yer verilen yazıda, bu bilgilerin de yabancı kaynaklar, sosyal medya ve "İsrail’e karşı önyargılı olduğundan şüphelenilen" kişi ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla duyurulduğuna işaret edildi.

Yazıda, "İsraillilerin Gazze Şeridi'ndeki benzersiz insani felaketten haberdar olmaması ya da olmak istememesi, gelecekte bu yaşananların boyutlarıyla karşılaştıklarında, onları suçluluk duygusu veya muhtemel uluslararası hukuki sorumluluklardan muaf tutmayacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "ABD baskısıyla" bazı insani yardım sevkiyatlarının Gazze Şeridi’ne ulaşmasına izin verdiği, bu yardımların "ABD'nin Gazze saldırılarına verdiği destek karşılığında İsrail'in ödemek zorunda kaldığı bedel olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği yardımların, Gazze halkının ihtiyacının yalnızca yüzde 10'unu karşıladığının altı çizildi.