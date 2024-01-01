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Dünya
AA 01.01.2024 04:13

Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Yeni yılın ilk saatlerinde Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

TASS haber ajansının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yeni yıla girdikten hemen sonra Donetsk’e çok namlulu roket atarla saldırı düzenledi.

5 yıldızlı bir otele roket isabet eden saldırıda, 1’i gazeteci en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, şehre önceki gün Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 29 Aralık’ta Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 159 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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