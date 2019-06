Uluslararası ekonomi ve küresel büyüme 2018 yılından bu yana ABD - Çin merkezli krizlerle mücadele ediyor.

Bu süreçte iki ülkenin de dev markaları büyüme tahminlerini düşürdü, hükümetlere yaptırımları durdurma çağrısı yaptı.

Ancak kriz sürecinde büyüme sağlamaya devam eden markalar teknoloji markaları oldu.

Forbes ve howmuch.com'un açıkladığı dünyanın en değerli 100 markasını sıralamasında ilk 5'e teknoloji markaları yerleşti.

Teknoloji firmalarından çift haneli büyüme

Teknoloji markalarının 2019 yılında çift haneli rakamlarla büyüdüğü ortaya çıktı.

Apple yüzde 12, Google yüzde 27, Microsoft yüzde 20, Amazon yüzde 37 büyüme gerçekleştirdi.

Listenin ilk 10 sırasında yer almaya devam etmesine rağmen küçülen tek şirket ise Facebook oldu. Şirket, değeri yüzde 6 küçüldü.

Otomotiv markası Toyota ise değerini sabit tuttu.

Teknoloji markaları, giriş sayısı bakımından listenin yüzde 20'sini ve listenin kümülatif değerlemesinin yüzde 43'ünü oluşturdu.

Sıralama her bir markanın toplam cirosu ve küresel ekonomiye katkısı hesaplanarak gerçekleşti.

Teknoloji markalarının toplam değeri 957,6 milyar dolara ulaştı. Facebook'un son düşüşü dahil edildiğinde dahi bu rakam geçen seneye oranla yüzde 9,7 oranında bir artış yakalandığını ortaya koydu.

Uluslararası ticaret savaşında teknoloji etkisi

Trump yönetimi ile son yılların en büyük krizini yaşayan Çin'in teknoloji devi Huawei listenin 97. sırasında bulunuyor. Ancak şirket, özellikle telekomünikasyon sektörünü çok daha üst düzeye taşıyacak 5G teknolojisinde küresel yarışın en ön sırasında yer alıyor.

5G altyapısıyla birlikte dünya çapında ses getirmesi beklenen şirkete karşı Trump yönetimi, Çin malı ekipman kullanılmasını yasakladı ve gelişmeleri “ciddi bir ulusal güvenlik meselesi” olarak değerlendirdi.

Hatta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Avrupa turunda gittiği her ülkeyi Huawei teknolojilerini kullanmaları durumunda iş birliğini sona erdirmekle tehdit etti.

Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda, dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei'nin 5G ağları ile ilgili ihalelere girmesini yasaklarken, halihazırda 3G ve 4G ağlarında Huawei ile çalışmakta olan Avrupa ülkelerinden de değişik sesler geliyor.

Çin ise bu gelişmelerin ardından çok sayıda Apple modelinin satışını durdurdu. Phone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin yasak kapsamında olduğu açıklandı.

Listenin lideri olan ABD'nin teknoloji devi Apple ise Çin'e uygulanan ticaret savaşının uluslararası rekabeti ve şirketin ekonomisini kötü etkilediğini söyleyerek, tarifelerin durdurulmasını istedi.

Apple'ın CEO'su Tim Cook daha önce de Çin'de iPhone satışlarının azalmasını gerekçe göstererek çeyrek dönem satış tahminini düşürmüştü. 20 yıl sonra bir ilki yaşayan şirketin 89 ile 93 milyar dolar aralığındaki gelir tahmini 84 milyar dolara indirilmişti.

Kaynak: Visual Capitalist, Forbes, Reuters, AA