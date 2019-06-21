The Guardian'ın haberine göre, istatistik firması Mixpanel'in verileri, Cambridge Analytica skandalının ardından, Facebook üzerinden beğenme, paylaşma ve gönderi oluşturma gibi eylemlerin kullanımının neredeyse yüzde 20 azaldığını ortaya çıkardı.

Kullanıcı sayısı hala artıyor olsa da, site üzerinden beğeniler ve paylaşımların neredeyse yüzde 20 oranında düştüğü belirtiliyor.

Nisan 2018 ayı referans alındığında, toplam eylemlerin yüzde 10’dan daha fazla düştüğü, yazın bu oranların biraz arttığı ancak 2018 sonbaharında ve kışında yeniden düştüğü açıklandı.

Facebook ise, aktif kullanıcıların günlük ve aylık olarak arttığını belirtiyor.

Cambridge Analytica skandalı

Nisanda Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, Facebook'un 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'daki Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook'un, kullanıcılarının kişisel verilerini rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığını ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Netflix ve Spotify gibi bazı şirketler Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: The Guardian