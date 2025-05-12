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Dünya
AA 12.05.2025 21:54

DSÖ'den Gazze'deki insani krize vurgu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü, gıda ile ilaçların ise sınırın hemen ötesinde beklediğini bildirdi.

DSÖ'den Gazze'deki insani krize vurgu
[Fotograf: Reuters]

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

"Gazze'de kıtlık ilan edilmesini beklememize gerek yok." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, insanların hastalandığını ve açlıktan öldüğünü, gıda ve ilaçların ise sınırın hemen ötesinde olduğunu bildiklerini belirtti.

Ghebreyesus, "Bugün yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizi, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerine acil erişim sağlanmadığı takdirde durumun kötüleşmeye devam edeceğini, daha fazla ölüme yol açacağını ve kıtlığa doğru sürükleneceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yardım ablukasının derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki yaklaşık 2,1 milyon kişi kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaklaşık 2,1 milyon kişinin kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bölgeye insani erişimin bir an evvel sağlanması çağrısında bulunmuştu.

IPC'nin analizinde, Gazze'deki yaklaşık 2,1 milyon kişinin, İsrail'in 19 aydır devam ettirdiği çatışma, kitlesel yerinden etme ve insani yardımlara yönelik ciddi kısıtlamaları nedeniyle, kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanmıştı.

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